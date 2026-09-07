Visite du parc de la Haute-Ile, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Visite du parc de la Haute-Ile Dimanche 20 septembre, 09h30 Parc de la Haute-Ile Seine-Saint-Denis

Limité à 15 personnes, gratuit inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balade botaniste

Découvrez la richesse de la biodiversité du parc lors d’une balade guidée à travers ses milieux naturels préservés. Une sortie conviviale pour observer la faune et la flore tout en prenant le temps d’apprécier les paysages du parc.

Avec Nathalie Levy, guide conférencière

Prévoir des chaussures adaptées à la marche, une gourde et une tenue confortable.

Point de rendez-vous: Parc de la Haute-Ile / Parking du parc

Accessible depuis l’avenue Jean-Jaurès, rendez-vous devant le bâtiment des Ecogardes.

Parc de la Haute-Ile 34 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 77 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-botaniste/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. En RER

Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113

Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »

SNCF Ile-de-France

Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113

En bus

Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »

En voiture

Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P « .

Information relative au stationnement : les week-ends du 1er mai au 30 septembre, l’accès au parking est réservé aux personnes à mobilité réduite sur présentation d’une carte en cours de validité.

Balade botaniste

©Jean-Louis BELLURGET / département de la seine saint denis