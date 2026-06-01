Visite du parc de Tenuta Berroni, Tenuta Berroni, Casalgrasso

Visite du parc de Tenuta Berroni Dimanche 7 juin, 14h45 Tenuta Berroni Cuneo

Maximum 30 personnes; Coût : 10,00 E (entrée et visite guidée); gratuit pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

La Tenuta Berroni est une magnifique résidence de vacances dans la campagne de Racconigi.

La famille propriétaire en prend soin depuis le milieu du XIXe siècle de la maison principale, dans laquelle il réside, les structures rurales et le beau jardin paysager.

Ce dernier fut conçu dans les années 1920 par le scénographe et architecte de jardins Giacomo Pregliasco. De l’artiste sont conservés tous les dessins d’ensemble et de détail des structures scénographiques qui ornaient autrefois le jardin.

Son commanditaire Ludovico Gaetano Bertalazione, comte d’Arache et de Banna, a montré un intérêt précoce pour ce type de jardin qui correspondait bien à sa passion pour l’art et les peintures de paysage dont sa collection était riche.

La visite du jardin est enrichie par celle de la villa où sont conservés les dessins originaux du projet.

La Tenuta Berroni fait partie de l’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Tenuta Berroni Nucleo Berroni, 12, 12035 Racconigi CN Casalgrasso 12035 Cuneo Piemonte +39 338 4534162 https://www.tenutaberroni.it/ [{« type »: « email », « value »: « info@cuneoalps.it »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171696206 »}]

La Tenuta Berroni est une magnifique résidence de vacances dans la campagne de Racconigi.

©M.Gosztony