Visite du parc du château Château de Benays Benais

Tarif préférentiel : 4 euros Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Le parc arboré du « Château Royal de Benays » vous accueille dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025. Passez le porche du chatelet et partez à la découverte du domaine qui se dessine sur une douzaine d’hectares au coeur du Bourg de Benais. Le domaine a reçu le Label « ARBRE » pour l’ensemble arboré remarquable qu’il protège. Vous découvrirez les différentes essences en cheminant à votre rythme à travers les sentiers et allées qui vous conduisent de sous-bois, au verger, des prairies aux pièces d’eau… tout en profitant des extérieurs du Chateau Royal de Benays.

A 17h45 les habitants du village sont invités à participer à la photo de groupe des Benaisiens qui sera prise pour marquer les Journées Européennes du Patrimoine 2025 devant le chateau (accès gratuit)

Château de Benays 2 rue du Chateau 37140 Benais Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0668796117 https://www.facebook.com/p/La-Guinguette-des-Anges-61561026706784/?_rdr Soyez les premiers à découvrir et réserver en exclusivité un joyau patrimonial français jalousement gardé privé depuis près de mille ans, enfin ouvert au public. Inscrit au titre des Monuments Historiques, le Château Royal de Benays ouvre enfin ses portes dans un havre de paix où tout n’est que beauté, harmonie et tranquillité.

Le domaine est une oasis romantique nichée au cœur de la vallée des Rois très facile d’accès par train ou par voiture. Cet écrin de verdure flamboyante de 12 hectares est le lieu idéal pour un événement à la fois festif et intimiste. Vous et vos proches pourrez profiter d’un domaine légendaire ayant accueilli en son château Louis XI et Napoléon Bonaparte mais aussi d’un parc somptueux aux couleurs féériques, où trône un ensemble arboré remarquable composé de multiples espèces bicentenaires. Accés par la porte fortifiée , parking aux abords du château et sur la place du village .

