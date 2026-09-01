Informations pratiques

Thiville

Visite du parc du château de Champ-Romain

Château de Champ-Romain Thiville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite et explications en présence des propriétaires.

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Château de Champ-Romain Thiville 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 82 40 98

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English :

Tour and explanation with the owners present.

L’événement Visite du parc du château de Champ-Romain Thiville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN