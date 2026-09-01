AGENDA · Thiville
Visite du parc du château de Champ-Romain Thiville
samedi 19 septembre 2026 · Thiville
Informations pratiques
Thiville
Visite du parc du château de Champ-Romain
Château de Champ-Romain Thiville Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite et explications en présence des propriétaires.
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Château de Champ-Romain Thiville 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 82 40 98
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English :
Tour and explanation with the owners present.
L’événement Visite du parc du château de Champ-Romain Thiville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN