Visite du parc du château de Donzère Entrée du château Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Entrée du château · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Visite du parc du château de Donzère
Entrée du château Chemin du Paradis Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Château Renaissance construit au XVIème siècle sur l’ordre de Claude de Tournon, évêque de Viviers et prince de Donzère. Dans le parc se trouvent les ruines du château médiéval avec la présence de deux caves superposées.
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Entrée du château Chemin du Paradis Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84 amisduvieuxdonzere@orange.fr
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English :
A Renaissance castle built in the 16th century on the orders of Claude de Tournon, Bishop of Viviers and Prince of Donzère. In the grounds stand the ruins of the medieval castle, featuring two cellars built one above the other.
L’événement Visite du parc du château de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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