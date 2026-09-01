Visite du parc du château de Donzère Entrée du château Donzère

Informations pratiques

Donzère

Visite du parc du château de Donzère

Entrée du château Chemin du Paradis Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Château Renaissance construit au XVIème siècle sur l’ordre de Claude de Tournon, évêque de Viviers et prince de Donzère. Dans le parc se trouvent les ruines du château médiéval avec la présence de deux caves superposées.

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Entrée du château Chemin du Paradis Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84 amisduvieuxdonzere@orange.fr

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English :

A Renaissance castle built in the 16th century on the orders of Claude de Tournon, Bishop of Viviers and Prince of Donzère. In the grounds stand the ruins of the medieval castle, featuring two cellars built one above the other.

L’événement Visite du parc du château de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence