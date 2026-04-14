Visite du Parc du Château de la Roche à Noyant la Gravoyère, noyant, Noyant la Gravoyère

Visite du Parc du Château de la Roche à Noyant la Gravoyère Dimanche 7 juin, 11h00 noyant Maine-et-Loire

5€ par personne 1€ par enfant 10€par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du parc . agréable promenade dans un parc à l’anglaise

noyant 16 Vieille rue 49520 Noyant la Gravoyère Noyant la Gravoyère 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire 0679960673 http://www.chateaudelarochenoyant.fr Parc du château de la Roche a été créé en 1878 par Jacques Chevalier pour servir d’écrin au château de la fin du 18ème Parking place de l’Eglise

Visite du parc . agréable promenade dans un parc à l’anglaise

Christophe Lauvergeon