Visite du parc du château de Ménoray Château de Ménoray Locmalo

Visite du parc du château de Ménoray Château de Ménoray Locmalo samedi 20 septembre 2025.

Visite du parc du château de Ménoray Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Ménoray Morbihan

Visite libre du parc, château inaccessible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le château de Ménoray, son parc, son bois et ses terres témoignent de l’évolution d’un manoir du 15e siècle jusqu’à aujourd’hui : pigeonnier et vivier du 16e siècle, chapelle et château du 17e siècle, ce dernier étant étendu aux 18e et 19e siècles, ferme modèle de la fin du 19e siècle. Protégé au titre des monuments historiques, le domaine fait l’objet depuis 2022 d’une campagne de restauration.

Château de Ménoray Menoray 56160 Locmalo Locmalo 56160 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008347;https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00008347

Le château de Ménoray, son parc, son bois et ses terres témoignent de l’évolution d’un manoir du 15e siècle jusqu’à aujourd’hui : pigeonnier et vivier du 16e siècle, chapelle et château du 17e ce aux…

T. de Kerizouet