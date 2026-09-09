Visite du parc du château de Miserey-Salines, 3, route de la chapelle, 25480 Miserey Salines, Miserey-Salines

Informations pratiques

Visite du parc du château de Miserey-Salines 19 et 20 septembre 3, route de la chapelle, 25480 Miserey Salines Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une visite libre du parc et de l’extérieur du château aux horaires indiqués. Nous proposons de faire avec vous la visite commentée extérieure du château à 15h

3, route de la chapelle, 25480 Miserey Salines 3, route de la chapelle, 25480 Miserey-Salines Miserey-Salines 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0608860579 http://www.valleegnon.fr Ancienne maison forte construite à la fin du XVe – début XVIe. Elle a été modernisée au XVIIe siècle et s’y est rajouté au XVIIIe un corps de bâtiments hébergeant des salons et une salle de réception. Les derniers travaux ont été entrepris au XXe sous l’architecte Max Painchaux.

Racheté en 1753 par Nicolas-Marin d’Orival, conseiller au Parlement de Franche-Comté le château est resté depuis dans la même famille. Parking de l’aire des jeux ou église.

1) Visite libre du parc et de l’extérieur du château aux horaires indiqués.

©Furstenberg