Visite du parc du château de Pomay, Château de Pomay, Lusigny

Informations pratiques

Visite du parc du château de Pomay 19 et 20 septembre Château de Pomay Allier

5 € par personne (gratuit pour les – de 18 ans et les demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sans réservation, Visite guidée des abords du château avec commentaires sur son histoire, son architecture, sa géographie. La visite nécessite une condition physique qui permette de se déplacer et de stationner debout.

Paiement sur place en espèce ou par chèque (ordre : M. Olivier de Durat)

Château de Pomay Pomay 03230 Lusigny Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 81 59 88 25 http://www.chateaudepomay.fr Château du XVII°, XVIII° et XX°, typique de la Sologne bourbonnaise et du clacissisme symétrique, ayant abrité la famille Fouquet et accueilli la marquise de Sévigné. accessible en véhicule par long chemin de terre .

Parking à l’arrivée. Point d’accueil à la grande grille.

Sans réservation, Visite guidée des abords du château avec commentaires sur son histoire, son architecture, sa géographie. La visite nécessite une condition physique qui permette de se déplacer et de…

©Xavier deDurat