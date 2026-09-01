Informations pratiques

Vald’Yerre

Visite du parc du château de Villemesle

Château de Villemesle Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite et explications en présence des propriétaires (communs, jardins, colombier inscrit au titre des Monuments Historiques).

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Château de Villemesle Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 86 94

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English :

Tour and explanation provided by the owners (common areas, gardens, and the dovecote, which is listed as a Historic Monument).

L’événement Visite du parc du château de Villemesle Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN