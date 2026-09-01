Visite du parc du château de Villemesle Vald’Yerre
samedi 19 septembre 2026 · Vald'Yerre
Informations pratiques
Vald’Yerre
Visite du parc du château de Villemesle
Château de Villemesle Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite et explications en présence des propriétaires (communs, jardins, colombier inscrit au titre des Monuments Historiques).
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Château de Villemesle Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 86 94
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English :
Tour and explanation provided by the owners (common areas, gardens, and the dovecote, which is listed as a Historic Monument).
L’événement Visite du parc du château de Villemesle Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN
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