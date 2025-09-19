Visite du parc du château du Plantey Château du Plantey Veyries

Visite du parc du château du Plantey Vendredi 19 septembre, 10h00 Château du Plantey Lot-et-Garonne

Entrée du parc : 1€. Sans réservation.

À 5 kms de Casteljaloux, le château du Plantey, maison de famille et maison d’hôtes, vous accueille pour une promenade libre autour de la maison afin de découvrir ce château XIXe de style Viollet-le-Duc, avec ses tours, balustrades et terrasse cachée…

Puis n’hésitez pas à suivre les allées des bois pour un circuit sous les tilleuls, chênes, cèdres et autres arbres.

Château du Plantey 241 Chemin du Plantey, 47250 Veyries Veyries 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

