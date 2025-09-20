Visite du parc du domaine de Brassioux Domaine de Brassioux Monthoiron

Visite du parc du domaine de Brassioux 20 et 21 septembre Domaine de Brassioux Vienne

Rendez-vous au portail d’entrée du n°4 allée des Saints. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du parc avec ses arbres centenaires, sa pièce d’eau en miroir, l’extérieur de la chapelle et son pigeonnier

Domaine de Brassioux 86210 Monthoiron Monthoiron 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alice862@orange.fr »}] Le fief de Brassioux dépendait de la baronnie de Monthoiron et il est mentionné dans les archives de cette seigneurie dans la première moitié du XVe siècle. L’actuel château de Brassioux est un imposant bâtiment rectangulaire, accosté de deux pavillons faisant saillie. Il présente trois niveaux apparents et un en surcroît sous les combles. Trois travées de baies régulières légèrement cintrées ouvrent sa façade à la lumière, les pavillons en comptent une seule. La séparation entre les premier et deuxième niveaux est joliment soulignée par une pierre finement sculptée entre les ouvertures. Le corps de logis principal est pourvu d’un toit à deux pans et les deux pavillons de toits à croupes; l’ensemble est couvert d’ardoise. Le château de Brassioux comprend également un pigeonnier carré, au toit pyramidal orné d’un lanternon d’ardoise et d’une lucarne, dont le premier niveau est percé d’une porte charretière en plein cintre.

