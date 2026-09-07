Visite du parc du domaine de la Pipière, La Pipière, Lignol-le-Château

Informations pratiques

Visite du parc du domaine de la Pipière 19 et 20 septembre La Pipière Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc de la Pipière

La Pipière Domaine de La Pipière, 10200 Lignol-le-Château Lignol-le-Château Aube Grand Est La villa de la Pipière a été construite en 1909. Elle se laisse découvrir après un long cheminement à travers les bois : c’est une forme massive et sculptée, une silhouette de villa de bord de mer transposée dans la forêt. Ces traits, ainsi que l’intégration de la villa et de ses communs dans le paysage, sont caractéristiques du courant « régionaliste-paysager » créé par l’architecte Louis Bonnier en 1890, avec les villas d’Ambleteuse ou la villa des Abeilles à Deauville, qui utilisent l’architecture locale et ses matériaux dans le paysage et multiplient les angles de vue.

La villa, ses communs et le parc sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2016.

Visite libre du parc de la Pipière

©MLC