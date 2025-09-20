Visite du parc du manoir de la Gruais le manoir de la gruais Saint-Père-en-Retz

10 euros par personne pour les ateliers

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre, des journées européennes, le propriétaire du manoir de la Gruais ouvre les portes de son jardin remarquable pour la journée du dimanche 21 septembre 2025. Cette journée s’imitie au coeur d’une exposition de véhicules anciens et proposera deux ateliers : initiation à la poterie et marqueterie de paille (sur réservation).

Il vous fait découvrir un parc de 1,8 hectare avec une superbe vue d’ensemble, de majestueux arbres et des plantes généreuses, pour un moment de bien-être au milieu de la nature.

Ouvert le dimanche 21 septembre 2025.

Tarif des ateliers : 10 € par pers. – sur réservation

Initiation à la poterie sur le site dédié : www.lartdeselements.fr et la marqueterie de paille au : 06.12.42.33.22.

le manoir de la gruais Saint-Pere-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

société des historiens du pays de retz