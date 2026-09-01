Informations pratiques

Le Cellier

Visite du parc du Manoir de la Vignette – Journées Européennes du Patrimoine

Manoir de la Vignette Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Le parc dessiné par André Leroy et le manoir de la Vignette ont été conçus dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les cheminements du parc réhabilités, selon le plan d’origine, permettent de belles vues sur la Loire, les îles et les coteaux.

De très beaux arbres occupent l’espace. Des mouvements de terrains en terrasses, créés récemment, dégagent le bâti.

Le mouvement artistique réformateur Art and Craft, initié en Angleterre à partir de 1860, a voulu remettre au goût du jour la valeur du travail manuel et artisanal. Il mènera à l’Art Nouveau.

La construction du manoir, réalisée en étroite collaboration avec son concepteur, est une illustration parfaite et soignée de ce mouvement.

Tous ces aspects et éléments, avec la qualité de la mise en oeuvre, ont contribué à l’inscription de l’ensemble, au titre des monuments historiques. .

Manoir de la Vignette Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 63 77 61 des-jamonieres.philippe@orange.fr

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite du parc du Manoir de la Vignette – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis