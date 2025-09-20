Visite du Parc du Manoir Le Lézard Manoir Le Lézard Bourbriac

Visite du Parc du Manoir Le Lézard Manoir Le Lézard Bourbriac samedi 20 septembre 2025.

Visite du Parc du Manoir Le Lézard 20 et 21 septembre Manoir Le Lézard Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre des extérieurs

Manoir Le Lézard Le Lézard, 22390, Bourbriac Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089036 Manoir 16ème et 17ème siècles

Le bâtiment principal est flanqué à droite d’une tourelle et d’une aile.

– réfection à l’identique du muret de la cour et de ses balustres (1992), avec la participation de l’État, du Ministère de la Culture et du Conseil Général.

– réfection des joints de l’ensemble du manoir (1995)

– réparation charpente et réfection complète de la toiture (2004)

– remis à l’identique des fenêtres : pose de meneaux, vitraux, volets intérieurs (2014) Par Saint-Adrien ou Bourbriac

Visite libre des extérieurs

Henry Robert