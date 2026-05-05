Visite du parc du XIXe siècle de la Villa Corinna, vues et panoramas surprenants., Villa Corinna, Villanova Mondovì

Visite du parc du XIXe siècle de la Villa Corinna, vues et panoramas surprenants. 6 et 7 juin Villa Corinna Cuneo

Frais d’entrée : 10 euros par personne : groupes de 15 personnes maximum. Les enfants de moins de 10 ans sont les bienvenus et gratuits. Chiens en laisse. Réservations appréciées : Par mail : [villa.villacorinna@gmail.com](mailto:villa.villacorinna@gmail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le parc est privé, rarement visitable.

Avec le guide de la propriétaire et d’un expert jardinier d’art, les visiteurs pourront se promener dans les parcs en observant les caractéristiques des arbres séculaires et découvrir des aperçus inhabituels, typiques du jardin paysager du XIXe siècle. Certaines salles de l’intérieur pourront également être visitées.

Les groupes sont de 15 personnes maximum.

Les enfants sont bienvenus et gratuits.

Chiens en laisse.

La réservation est appréciée, pour une meilleure organisation des groupes :

Par e-mail : villa.villacorinna@gmail.com, Tra

ite mobile : 340 2500419

Villa Corinna via XX settembre 19 12089, Villanova Mondovì Villanova Mondovì 12089 Cuneo Piemonte +39 340 2500419 https://villacorinna.wixsite.com/home [{« link »: « mailto:villa.villacorinna@gmail.com »}] antica cascina, trasformata in villa nel 1868 da architetti probabilmente liguri, con ampio parco all’inglese. A6 Torino Savona, uscita Mondovì. Ampio parcheggio a 300 metri dalla villa.

Visite guidée à l’intérieur d’un jardin privé habituellement fermé

Maria Cristina Gallo Orsi ©