Visite du parc éolien Route de Fécamp Veulettes-sur-Mer

Informations pratiques

Veulettes-sur-Mer

Visite du parc éolien

Route de Fécamp Parc éolien de Veulettes sur mer Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vous aimez l’air marin mais vous n’avez pas le pied marin ? Alors venez visiter le parc éolien de Veulettes-sur-Mer pour comprendre comment le vent normand fait tourner les pales des 4 éoliennes du parc. Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en profitant d’une visite guidée pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement, les expertises et les métiers d’EDF power solutions.

Tout au long de la visite, notre guide-conférencier sera là pour répondre à toutes vos questions !

2 créneaux de visites le samedi 19 septembre

>de 10h à 11h

> de 14h à 15h

Pour vous inscrire, rendez-vous ici https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/49/events/1942/animations

Informations

Durée 1h, 20 pers. max, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire (ni photocopie ni version dématérialisée), accompagnateurs majeurs obligatoires pour les mineurs, prévoir vêtements couvrants et chaussures plates et fermées. .

Route de Fécamp Parc éolien de Veulettes sur mer Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite du parc éolien

L’événement Visite du parc éolien Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre