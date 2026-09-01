Visite du parc éolien Route de Fécamp Veulettes-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Route de Fécamp · Veulettes-sur-Mer
Informations pratiques
Veulettes-sur-Mer
Visite du parc éolien
Route de Fécamp Parc éolien de Veulettes sur mer Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vous aimez l’air marin mais vous n’avez pas le pied marin ? Alors venez visiter le parc éolien de Veulettes-sur-Mer pour comprendre comment le vent normand fait tourner les pales des 4 éoliennes du parc. Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en profitant d’une visite guidée pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement, les expertises et les métiers d’EDF power solutions.
Tout au long de la visite, notre guide-conférencier sera là pour répondre à toutes vos questions !
2 créneaux de visites le samedi 19 septembre
>de 10h à 11h
> de 14h à 15h
Pour vous inscrire, rendez-vous ici https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/49/events/1942/animations
Informations
Durée 1h, 20 pers. max, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire (ni photocopie ni version dématérialisée), accompagnateurs majeurs obligatoires pour les mineurs, prévoir vêtements couvrants et chaussures plates et fermées. .
Route de Fécamp Parc éolien de Veulettes sur mer Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite du parc éolien
L’événement Visite du parc éolien Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre