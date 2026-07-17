Visite du parc et de la chapelle, Parc du château du martreil, Sainte-Christine

Informations pratiques

Visite du parc et de la chapelle 19 et 20 septembre Parc du château du martreil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château du Martreil ouvre son parc et sa chapelle

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre prochains, les visiteurs seront invités à découvrir deux exemples de ce que peut offrir le patrimoine du XIXe siècle : le parc agricole à l’anglaise de près de 40 hectares et la rare et ravissante chapelle d’intérieur, située au second étage du château.

Le parc invite à une plongée libre dans la nature exaltée par les poètes romantiques tandis que les trésors de la chapelle sont commentés par leur propriétaire.

Parc du château du martreil Le Martreil, 49120 Sainte-Christine Sainte-Christine 49120 Sainte-Christine Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.18.75.48.04 http://www.le-martreil.fr https://www.facebook.com/pages/Parc-du-Ch%C3%A2teau-du-Martreil/216721125008353?ref=hl Certains des plus beaux arbres de la région rayonnent dans le parc du Martreil et ont été répertoriés « arbres remarquables du Maine et Loire » par le Conseil Général. Conservé dans sa composition d’origine, ce beau parc paysager agricole du XIXème siècle recèle quelques 90 espèces d’arbres, tant indigènes qu’exotiques. Vous découvrirez, au détour des prairies et bosquets, chênes quadricentenaires, rare cormier tricentenaire, liquidambars exceptionnels (les plus hauts de France), plaqueminiers et tulipiers de Virginie, séquoias et cèdres du Liban, mais aussi platanes d’Orient et sapins d’Espagne, calocèdres et pins de l’Himalaya… Les âmes romantiques se laisseront séduire par son bel étang et les bois qui l’entourent. route Chalonnes / Loire à Beaupréau

Le château du Martreil ouvre son parc et sa chapelle

©Patrick de Romans