Visite du parc et des jardins du château de Fonbeauzard, Parc du château de Fonbeauzard, Fonbeauzard

Visite du parc et des jardins du château de Fonbeauzard 6 et 7 juin Parc du château de Fonbeauzard Haute-Garonne

5€ par adulte, gratuit pour les enfants et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez le parc et les jardins du château de Fonbeauzard, un écrin de verdure aux portes de Toulouse, propice à la promenade et à la découverte d’un patrimoine paysager préservé. Au fil des allées, laissez-vous guider à travers les différents espaces du domaine et profitez d’un cadre naturel mêlant arbres remarquables, perspectives paysagères et atmosphère paisible.

L’accès au site se fait par la RM15. L’entrée est signalée au niveau du panneau « Fonbeauzard » : en venant de Toulouse, emprunter le chemin situé à gauche. Le domaine se trouve en face du 74 route de Bessières, 31140 Launaguet. Attention, ne pas suivre la direction « Fonbeauzard centre » ou « mairie ».

Un parking d’environ 30 places est à disposition des visiteurs et un parcours fléché permet de rejoindre facilement le parc et les jardins.

Parc du château de Fonbeauzard route de Bessières, 31140 Fonbeauzard Fonbeauzard 31140 Haute-Garonne Occitanie 06 11 14 10 70 Réaménagé en parc paysager au XIXe siècle par la famille des Petites filles modèles (Comtesse de Ségur), ce parc d’environ 20 ha, dessiné à l’époque romantique sur une trame régulière, comporte de larges allées en herbe, une grande prairie naturelle et des arbres centenaires. Au milieu, sous son grand platane, un petit édifice en brique vouté abrite une source captée : c’est « la fontaine boisée » à l’origine du nom occitan de Fonbeauzard. Rappelant son ancienne fonction, la cour des communs réunit un parc à volailles, une succession de petits jardins cloisonnés soit par une charmille soit par différentes espèces d’arbustes fruitiers où se mêlent plantes à bulbe, vivaces et rosiers. Kitchen garden composé de bacs cultivés, compost, châssis. RM59, entrée fléchée par le chemin situé à gauche sous le panneau Fonbeauzard.

Découvrez le parc et les jardins du château de Fonbeauzard, un écrin de verdure aux portes de Toulouse, propice à la promenade et à la découverte d’un patrimoine paysager préservé. Au fil des allées,…

© château de Fonbeauzard