Visite du parc et du château de Cornod Château de Cornod Cornod

Visite du parc et du château de Cornod Château de Cornod Cornod vendredi 19 septembre 2025.

Visite du parc et du château de Cornod 19 – 21 septembre Château de Cornod Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc du château vous ouvre gratuitement ses portes. Venez profiter d’une promenade unique au cœur d’un cadre historique et verdoyant.

Nouveauté cette année : le relais du château vient d’ouvrir ses portes !

Après votre visite, installez-vous pour un moment de détente conviviale : boissons fraîches, bar et petite restauration vous attendent pour une pause bien méritée.

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux pour partager ensemble ce moment de découverte et de convivialité.

Château de Cornod 1 rue Ferdinand Guillot, 39240 Cornod Cornod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 65 06 07 19 Parking gratuit.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc du château vous ouvre gratuitement ses portes. Venez profiter d’une promenade unique au cœur d’un cadre historique et verdoyant.