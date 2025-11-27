Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris

27 novembre 14H30 Le parc Floral de Paris

Les patios et Pavillons nous permettent d’être à

l’abri des intempéries

Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de

la Ville de Paris.

Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole

internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections

végétales extérieures, nationalement reconnues d’iris, de pivoines et de dahlias

parmi lesquels se trouve celui créé par les jardiniers de la Ville de Paris pour

les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 couleurs rouge orangé pour évoquer la

flamme olympique.

Les aménagements anciens et récents ; la tourbière alcaline,

le jardin de l’Évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France,

ou encore le jardin alpin favorisent la biodiversité du site. La visite des pavillons

notamment l’hiver, permet d’admirer les plantes de l’ère du Jurassique,

une exposition permanente de bonsaïs, ainsi que des plantes textiles et

cosmétiques.

Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté

esplanade du Château

À la découverte du jardin botanique de Paris

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-27T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T14:30:00+02:00_2025-11-27T16:00:00+02:00

devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château cours des maréchaux Marigny 75012 devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du ChâteauParis

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature