Visite du parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris lundi 6 octobre 2025.
Le 6 octobre 14H30 Le parc Floral de Paris
Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de
la Ville de Paris.
Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole
internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections
végétales extérieures, nationalement reconnues d’iris, de pivoines et de dahlias
parmi lesquels se trouve celui créé par les jardiniers de la Ville de Paris pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 couleurs rouge orangé pour évoquer la
flamme olympique.
Les aménagements anciens et récents ; la tourbière alcaline,
le jardin de l’Évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France,
ou encore le jardin alpin favorisent la biodiversité du site. La visite des pavillons
notamment l’hiver, permet d’admirer les plantes de l’ère du Jurassique,
une exposition permanente de bonsaïs, ainsi que des plantes textiles et
cosmétiques.
Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté
esplanade du Château
À la découverte du jardin botanique de Paris
Le lundi 06 octobre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris
