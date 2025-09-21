Visite du Parc historique et botanique d’OGNON Parc d’Ognon Villers Saint Frambourg-Ognon

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

VISITE EN UNE HEURE DU PARC HISTORIQUE ( 17ème siècle) ET BOTANIQUE ( Arboretum présentant une centaine d’arbres de collection)`; pièces d’eau, statuaire, gloriettes .

Parc d'Ognon 60810 Villers-Saint-Frambourg-Ognon

1h de marche . Historique et botanique. Enfants, cyclistes et chiens admis. Prévoir chaussures de marche. Parking possible.

Journées européennes du patrimoine 2025

