Visite du parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois

Visite du parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois samedi 20 septembre 2025.

Visite du parc Joly 20 et 21 septembre Parc Joly Côte-d’Or

Prudence recommandée : visite déconseillée aux personnes en difficulté de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents et de bénévoles apportant leur temps, leurs contributions, leurs moyens matériels, leurs plants et boutures. Bosquets, forêt, rivière, grotte : visiter le parc Joly, c’est se laisser envoûter par ses multiples atmosphères. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Parc Joly 2bis rue de Paris 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://www.facebook.com/parcjolysemur/ Prudence recommandée (visite déconseillée aux personnes avec difficultés de marche). Entrée en haut du Pont Joly rue de Paris

Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents :…

© Parc Joly