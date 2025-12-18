Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS

7/01/2026 14h30 Le Parc Monceau

Œuvre d’un prince extravagant, redessiné sous le Second Empire, le parc Monceau

a servi depuis sa création, de modèle pour les tableaux de nombreux peintres,

tels que Monet et Caillebotte, attirés par ses vallonnements et ses frondaisons.

Il continue à charmer le promeneur actuel avec ses ruines romantiques et la

diversité de ses arbres et arbustes dont certains sont exceptionnels, comme le

platane d’Orient, planté en 1814, le Ginkgo, le Noyer noir, ou encore, le

l’oranger des Osages.

Rendez-vous :

entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau

Découverte du patrimoine vert parisien au cœur d’un quartier emblématique.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

