Visite du parcours d’œuvres de Ouistreham Riva-Bella Route de la Pointe du Siège Ouistreham

À l’été 2025, dans le cadre du Millénaire de Caen, les œuvres d’art réalisées par des artistes internationaux, nationaux et locaux viennent se loger au cœur du patrimoine des communes de Caen la mer.

Au total, près de 40 œuvres sont installées dans des lieux emblématiques, mettant en lumière la richesse de la ville et les 1000 ans d’histoire qu’elle représente.

Notre commune accueille deux œuvres monumentales En attendant la mer de Lionel Sabatté et Mora de Xavier Noël et une exposition en plein air Caen et sa région de Paul Rousteau.

Nous vous proposons de découvrir ses œuvres en Compagnie de Matthias Courtet, en charge des arts visuels pour le GIP Millénaire et concepteur de ce parcours.

RDV le vendredi 22 aout à 14h30 devant le CANO, parcours d’environ 1h30 à pied dans la ville.

Réservation par Mail.

Route de la Pointe du Siège Devant le CANO Ouistreham 14150 Calvados Normandie directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr

English : Visite du parcours d’œuvres de Ouistreham Riva-Bella

In the summer of 2025, as part of the Caen Millennium, works of art by international, national and local artists will be installed in the heart of Caen la mer’s local heritage.

In all, almost 40 works are installed in emblematic locations, highlighting the city?s richness and the 1000 years of history it represents.

Our town is hosting two monumental works En attendant la mer by Lionel Sabatté and Mora by Xavier Noël and an open-air exhibition Caen et sa région by Paul Rousteau.

We invite you to discover these works in the company of Matthias Courtet, in charge of visual arts for the GIP Millénaire and designer of this tour.

Meet on Friday August 22 at 2.30pm in front of the CANO, for a 1? hr walk through the town.

Reservation by Mail.

German : Visite du parcours d’œuvres de Ouistreham Riva-Bella

Im Sommer 2025 werden im Rahmen des Millenniums von Caen Kunstwerke von internationalen, nationalen und lokalen Künstlern im Herzen des Kulturerbes der Gemeinden von Caen la mer zu sehen sein.

Insgesamt werden fast 40 Kunstwerke an symbolträchtigen Orten aufgestellt, die den Reichtum der Stadt und die 1000-jährige Geschichte, die sie repräsentiert, hervorheben.

Unsere Gemeinde beherbergt zwei monumentale ?uvres En attendant la mer von Lionel Sabatté und Mora von Xavier Noël sowie eine Freiluftausstellung Caen et sa région von Paul Rousteau.

Wir laden Sie ein, seine Werke in Begleitung von Matthias Courtet, dem Verantwortlichen für visuelle Kunst des GIP Millénaire und Gestalter dieses Rundgangs, zu entdecken.

Treffpunkt am Freitag, den 22. August um 14:30 Uhr vor dem CANO, ca. 1,5 Stunden Fußweg durch die Stadt.

Reservierung per Mail.

Italiano :

Nell’estate del 2025, nell’ambito delle celebrazioni del Millennio di Caen, opere d’arte di artisti internazionali, nazionali e locali saranno installate nel cuore del patrimonio locale di Caen la mer.

In totale, quasi 40 opere saranno installate in luoghi emblematici, mettendo in evidenza la ricchezza della città e i 1.000 anni di storia che rappresenta.

La nostra città ospita due opere monumentali En attendant la mer di Lionel Sabatté e Mora di Xavier Noël e una mostra all’aperto su Caen e la sua regione di Paul Rousteau.

Vi invitiamo a scoprire queste opere in compagnia di Matthias Courtet, responsabile delle arti visive per il GIP Millénaire e ideatore di questa visita.

Appuntamento venerdì 22 agosto alle 14.30 davanti al CANO, per una passeggiata di un’ora in città.

Prenotazioni per posta.

Espanol :

En el verano de 2025, en el marco de las celebraciones del Milenio de Caen, se instalarán obras de arte de artistas internacionales, nacionales y locales en el corazón del patrimonio local de Caen la mer.

En total, se instalarán cerca de 40 obras en lugares emblemáticos, que pondrán de relieve la riqueza de la ciudad y los 1.000 años de historia que representa.

Nuestra ciudad acoge dos obras monumentales -En attendant la mer, de Lionel Sabatté, y Mora, de Xavier Noël- y una exposición al aire libre sobre Caen y su región, de Paul Rousteau.

Le invitamos a descubrir estas obras en compañía de Matthias Courtet, responsable de artes visuales del GIP Millénaire y diseñador de este recorrido.

Cita el viernes 22 de agosto a las 14.30 h frente al CANO, para un paseo de hora y media por la ciudad.

Reservas por correo.

