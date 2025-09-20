Visite du parcours permanent de la basilique civile gallo-romaine Site archéologique de la basilique gallo-romaine Dax

Visite du parcours permanent de la basilique civile gallo-romaine 20 et 21 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les visiteurs cheminent sous le centre-ville, au cœur des fondations de cet imposant monument des premiers siècles de notre ère, mis au jour en 1978. Il constituait un élément du forum, au sein duquel se déroulaient les affaires commerciales, financières et judiciaires.

C’est l’histoire de la cité d’Aquae et de son territoire, des Landes aux Pyrénées-Atlantiques, qui se révèle. Après la présentation des fouilles de la fin des années 1970, les collections antiques du musée s’exposent au fil d’un riche parcours thématique : peuple des Tarbelles, architecture et urbanisme, religion, vie quotidienne, organisation politique, gestion de l’eau, droit et justice, etc. ; le tout ponctué de temps de manipulation.

Un véritable voyage dans le temps, dépaysant et enrichissant !

Possibilité de découverte du site dans les pas de Brigitte Watier, archéologue ayant découvert le site en 1978 (audioguide).

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

© Clément Garby / Ville de Dax