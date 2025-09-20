Visite du Parlement de Dombes Salle d’audience du parlement de Dombes Trévoux

Visite du Parlement de Dombes Salle d’audience du parlement de Dombes Trévoux samedi 20 septembre 2025.

Visite du Parlement de Dombes 20 et 21 septembre Salle d’audience du parlement de Dombes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le parlement de Dombes témoigne de l’histoire de la Souveraineté de Dombes, dont Trévoux fût la capitale. Sa salle d’audience, abritant aujourd’hui les séances du tribunal d’instance, présente un remarquable plafond peint par le peintre Pierre Paul Sevin.

Durée de la visite: entre 30 et 45 minutes

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée et l’Office de tourisme Ars Trévoux

Salle d’audience du parlement de Dombes Place de la Terrasse, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://tourisme-trevoux.com/ https://www.facebook.com/tourisme.trevouxsaonevallee Le Parlement de Dombes, inauguré en 1703, témoigne de l’histoire de la Principauté de Dombes, dont Trévoux fut la capitale. Sa salle d’audience, abritant aujourd’hui les séances du tribunal d’instance, présente un remarquable plafond peint par le peintre Pierre-Paul Sevin.

Journées européennes du patrimoine 2025

Daniel GILLET Avenir Dombes Saône