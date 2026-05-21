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Visite du patrimoine colmarien, Musée des usines municipales, Colmar

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des usines municipales · Colmar

Visite du patrimoine colmarien, Musée des usines municipales, Colmar

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des usines municipales
Adresse
Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin

Visite du patrimoine colmarien Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

Musée des usines municipales Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 60 07 http://www.musee-umc.fr Situé sur le bassin-même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales : l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.
Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

©Musée des UMC

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