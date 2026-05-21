Visite du patrimoine colmarien, Musée des usines municipales, Colmar

Informations pratiques

Visite du patrimoine colmarien Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

Musée des usines municipales Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 60 07 http://www.musee-umc.fr Situé sur le bassin-même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales : l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

©Musée des UMC