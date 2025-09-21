Visite du patrimoine de Grancey-le-Château-Neuvelle Point d’informations touristiques – Grancey-le-Château-Neuvelle Grancey-le-Château-Neuvelle

Visite du patrimoine de Grancey-le-Château-Neuvelle Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Point d’informations touristiques – Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Les dons récoltés seront versés au comité d’animation pour le patrimoine et sa valorisation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez à la découverte du village de Grancey-le-Château-Neuvelle avec ses ruelles et ses trésors patrimoniaux. Des visites guidées vous mèneront à la collégiale du château ainsi qu’à l’église Saint-Germain, pour en révéler l’histoire et les secrets. Un livret-jeux accompagnera les enfants dans leur exploration, pour une expérience ludique et familiale au cœur du patrimoine.

Point d’informations touristiques – Grancey-le-Château-Neuvelle 6 rue Pauféri, 21580 Grancey-le-Château Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Grancey-le-Château Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 75 60 30 http://www.granceylechateauneuvelle.fr Le point d’informations touristiques accueille les visiteurs chaque année durant l’été et les journées du patrimoine. Il permet à chacun de trouver des informations, de la documentation touristique et de découvrir la richesse du village à travers des expositions et des visites guidées. Stationnement sur la place des Halles ou sur le parking de la Porte de Bourgogne.

