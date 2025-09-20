Visite du Patrimoine de Lucéram Eglise Sainte Marguerite Lucéram

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

PATRIMOINE

L’église Ste Marguerite possède six retables du XVème siècle sur les neuf initiaux :

le plus grand, celui de Ste Marguerite et celui de St Pierre et St Paul sont attribués à Louis Bréa ; St Antoine de Padoue peint par Jean Canavesio ;

St Bernard de Menthon :

La Piéta ; La mort de St Joseph.

Le trésor d’orfèvreries religieuses possède plus de quarante pièces classées. Pièce maîtresse du trésor : « Sainte Marguerite issant du dragon ». A retenir aussi une très précieuse « Monstrance » en argent doré du XVème.

Par ailleurs, la Piéta du XVIème siècle en plâtre sur étoffe

est une des plus émouvantes statues d’art populaire.

La tour, haute de 15m, dite « ouverte à la gorge » peut paraître en partie démolie mais il n’en est rien. Dés l’origine elle fut construite en forme de fer à cheval, ouvert sur le village. Si par malheur l’assaillant s’en rendait maître, il ne pouvait s’en servir contre la place. La partie Est des remparts ainsi qu’une partie des habitations furent détruites lors d’une avalanche (fin XVIIème).

Le musée de la crèche a été crée par les membres fondateurs de la Maison de Pays (tous bénévoles) à la Placette, dans le vieux village. De la plus humble à la plus sophistiquée, plus de 170 œuvres y sont exposées.

Vous y découvrirez, entre autres : les crèches du monde, la superbe crèche Napolitaine,

les plus petites présentées dans une authentique armoire, le mur de « cougourdons », la crèche réalisée avec 33000 allumettes, les contemporaines, des santons de toutes tailles et de différents matériaux.

Le musée des vieux outils est l’ancienne chapelle Saint-Jean, située juste à côté de l’église, abrite, une exposition d’outils anciens utilisés dans le village pour les diverses activités agricoles et domestiques. Plusieurs centaines d’instruments, outils, accessoires sont agréablement présentés et répartis selon leur emploi.

PATRIMOINE

Maison de Pays de Lucéram