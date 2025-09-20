Visite du patrimoine du village de Labastide du Temple Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple Labastide-du-Temple

Visite du patrimoine du village de Labastide du Temple Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple Labastide-du-Temple samedi 20 septembre 2025.

Visite du patrimoine du village de Labastide du Temple Samedi 20 septembre, 09h00 Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Au programme des découvertes à Labastide :

Visite du lavoir

Rendez-vous devant l’église de Labastide pour débuter la journée par la découverte du lavoir, témoin de la vie quotidienne d’autrefois et élément emblématique du patrimoine rural.

Visite de la maison de maître de Mme et M. Frenois

Poursuivez par la visite exceptionnelle d’une maison de maître. Une immersion dans un cadre élégant chargé d’histoire, avec l’aimable accueil de Mme et M. Frenois.

Verre de l’amitié

Pour clore ce moment de convivialité, l’association ARC en CIEL vous invite à partager le verre de l’amitié.

Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple 1 Rue du Presbytère, 82100 Labastide-du-Temple Labastide-du-Temple 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie

Au programme des découvertes à Labastide :

© Marine Minault