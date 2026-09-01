Informations pratiques

Escalquens

VISITE DU PATRIMOINE

Place François Mitterrand Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire et les richesses architecturales de la mairie et de l’église d’Escalquens lors d’une visite guidée gratuite et sans inscription.

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’association Les amis du patrimoine vous propose une plongée au cœur de l’histoire locale.

Vous découvrirez les secrets et l’architecture de deux édifices emblématiques de la commune : la mairie et l’église.

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaire : 10h (rendez-vous devant la mairie)

⏱ Durée : 2h

✅ Accès : libre, sans inscription

Renseignement : 05 62 71 73 73 .

Place François Mitterrand Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 71 73 73

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English :

Discover the history and architectural treasures of the town hall and the church in Escalquens during a free guided tour—no registration required.

L’événement VISITE DU PATRIMOINE Escalquens a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE