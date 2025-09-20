Visite du Pavillon Boncourt, Hôtel du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Paris

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ouvre au public le Pavillon Boncourt, domaine occupé par l’École polytechnique avant son transfert à Palaiseau en 1976. Le nouveau ministère de la Recherche s’y installe lors de sa création en 1981. Le site abrite ajourd’hui les services du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le site Descartes, coeur de la visite, comprend le Pavillon Boncourt, Hôtel du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le jardin, ainsi que son bureau dont les fenêtres donnent sur la bibliothèque d’anthropologie sociale fondée par Claude Lévi-Strauss au Collège de France.

Pavillon Boncourt – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 21 rue Descartes 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France 01 55 55 90 90 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr RER B Luxembourg / M10 : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine

