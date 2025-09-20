Visite du pavillon de la Résistance et de la Déportation Pavillon de la Résistance et de la Déportation Grenade-sur-l’Adour

Visite du pavillon de la Résistance et de la Déportation Pavillon de la Résistance et de la Déportation Grenade-sur-l’Adour samedi 20 septembre 2025.

Visite du pavillon de la Résistance et de la Déportation 20 et 21 septembre Pavillon de la Résistance et de la Déportation Landes

Gratuit. Départ des visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grenade-sur-l’Adour a été marqué par la seconde guerre mondiale et surtout ses actions de résistance. Cet espace se veut être un espace de mémoire et de partage de ce passé important dans la vie locale.

Le 13 juin 1944, les maquisards dirigés par René Vielle interceptaient aux portes de Grenade sur l’Adour un important convoi allemand. En représailles, la population rassemblée sur la place assistait à l’incendie de ses principaux édifices et à l’arrestation de cinquante otages dont bon nombre furent déportés. Ouverture en 1999 du musée municipal rassemblant les nombreux témoignages de cette sombre période.

Pavillon de la Résistance et de la Déportation 2 bis rue de Verdun, 55100 Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 05 25 Le 13 juin 1944, les maquisards dirigés par René Vielle interceptaient aux portes de Grenade sur l’Adour un important convoi allemand. En représailles, la population rassemblée sur la place assistait à l’incendie de ses principaux édifices et à l’arrestation de cinquante otages dont bon nombre furent déportés.

Ouverture en 1999 du musée municipal rassemblant les nombreux témoignages de cette sombre période.

Grenade-sur-l’Adour a été marqué par la seconde guerre mondiale et surtout ses actions de résistance. Cet espace se veut être un espace de mémoire et de partage de ce passé important dans la vie Le…

© Office de Tourisme du Pays Grenadois