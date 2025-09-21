Visite du pavillon de la Solitude Pavillon de la Solitude Prissé

Visite du pavillon de la Solitude Pavillon de la Solitude Prissé dimanche 21 septembre 2025.

Visite du pavillon de la Solitude Dimanche 21 septembre, 13h30 Pavillon de la Solitude Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le pavillon de la Solitude à Prissé. Propriété de l’Académie de Mâcon, ce petit pavillon octogonal en bois est situé sur le domaine du château de Monceau à Prissé. Alphonse de Lamartine aimait s’y retirer pour écrire et méditer. C’est ici qu’il écrit une partie de L’histoire des Girondins.

Pavillon de la Solitude Château de Monceau, 71960 Prissé Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 75 60 45 35 Pavillon construit vers 1840, inséparable de l’histoire de Lamartine et du château de Monceau où le poète et homme d’État reçut de nombreuses personnalités du monde politique, littéraire ainsi que des musiciens célèbres. C’est dans ce pavillon que Lamartine écrivit des pages de l’« Histoire des Girondins ».

Le pavillon est ouvert pour les Journées européennes du patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le pavillon de la Solitude à Prissé. Propriété de l’Académie de Mâcon, ce petit pavillon octogonal en bois est situé sur le domaine…

© Ville de Mâcon