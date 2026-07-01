Visite du pavillon de Sarmery, Châlet de la source de Sarmery, Dolaincourt

Informations pratiques

Visite du pavillon de Sarmery Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Châlet de la source de Sarmery Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte d’un pavillon de source rural typique de la fin du XIXe siècle.

Châlet de la source de Sarmery Rue de la Source, 88170 Dolaincourt Dolaincourt 88170 Vosges Grand Est 03 29 94 57 17 http://sourcedesarmery.blogspot.fr/ Le village de Dolaincourt accueille une petite source sulfurée, sodique et arsenicale, unique. Exploitée depuis la seconde moitié du XIXᵉ siècle, elle fut notamment reconnue pour ses vertus thérapeutiques dans le traitement des bronchites et des maladies de peau. Plus de trois mille bouteilles d’eau étaient expédiées chaque année au XIXᵉ siècle, son nom figurant dans plusieurs revues médicales. En effet, cette eau était délivrée en pharmacie sur prescription médicale.

Un charmant petit chalet jaune fut ainsi construit pour permettre l’embouteillage et la vente de cette source thermale, qui fut expédiée dans les pharmacies de la région et des grandes villes de France jusqu’à la fin de son exploitation, en 1914.

Le chalet-buvette de la source sulfurée de Sarmery est le seul survivant d’un groupe de bâtiments du même type, autrefois répartis dans la plaine des Vosges. Construit en 1881 et vandalisé en 1940, il vient d’être restauré.

Découvrir un pavillon de source rural typique de la fin du XIXe siècle.

© François Perrot