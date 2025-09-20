Visite du pavillon Jean-Nouvel Pavillon Jean-Nouvel Montpellier

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En vous promenant sur les berges du Lez, vous passez souvent devant le pavillon Jean Nouvel…

Prenez le temps de vous y arrêter et de découvrir la maquette du quartier.

Pavillon Jean-Nouvel Bassin Jacques-Cœur, 34000 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault Occitanie Cet espace de présentation est inauguré en 2009, alors que le chantier du nouvel hôtel de ville bat son plein. Installé de l’autre côté du Lez, à proximité du bassin Jacques-Cœur, le parallélépipède noir présente une grande maquette de Port-Marianne, qui témoigne de l’état d’avancement à cette date du nouveau quartier émergent.

