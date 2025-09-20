Visite du Pavillon52 / Rooftop52 construit par l’architecte Rudy RICCIOTTI Rooftop 52 Lyon

Visite guidée de 45 minutes pour 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite du Rooftop52 (lieu événementiel entreprises) et sa terrasse à 360°, de 600 m2 :

Visite guidée :

Rudy Ricciotti : l’architecte

Pavillon52 une construction exceptionnelle : design et éco responsable, où il fait bon vivre.

Pavillon52 un des grands symboles de Lyon.

Remarque : Rooftop52 sera ouvert seulement pour la 2e fois au grand public depuis 2016 pour les JEP 2025.

Venez (re)découvrir l’histoire de notre quartier de Confluence :

Le “Port Rambaud” de 1926 à 1991.

Puis “les docks Confluence” construits en seulement 10 ans :

– 6 bâtiments spectaculaires construits dans un véritable écrin architectural !

– 4 bâtiments rénovés avec la collaboration d’artistes et de grands – architectes.

Site web Rooftop52

Time lapse du Pavillon52

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=hEZussOubvE »}] Une façade en béton fibré, un système d’éclairage intelligent, l’absence de faux plafond… le Pavillon52 est une création innovante et à la pointe de la performance énergétique, conçue par l’architecte Rudy Ricciotti. Elle abrite le Rooftop52, situé au dernier étage, qui offre une vue panoramique à 360°, avec sa terrasse de 600m2. Tram T1 arrêt « Musée des confluences », 5mn à pied

Visite du Rooftop52 (lieu événementiel entreprises) et sa terrasse à 360°, de 600 m2 :

