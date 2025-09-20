Visite du Pégasus Ponton lourd – Port Vauban
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Ce cotre, amarré au port de Camaret-sur-mer depuis juin 2025, est géré par l’association Passeurs d’Iroises, qui a pour vocation de faire découvrir la voile et la navigation traditionnelle au plus grand nombre.
Ponton lourd – Port Vauban Port Vauban, 29570 Camaret-sur-Mer 29570 France métropolitaine
Journées européennes du patrimoine 2025
