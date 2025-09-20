Visite du Péglé – Théâtres de Gascogne Théâtre de Gascogne – Le Péglé Mont-de-Marsan

Visite du Péglé – Théâtres de Gascogne Samedi 20 septembre, 09h30 Théâtre de Gascogne – Le Péglé Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Les Théâtres de Gascogne vous ouvrent leurs coulisses

À l’occasion de la célébration annuelle des monuments patrimoniaux, les Théâtres de Gascogne invitent le public à découvrir leurs espaces autrement.

Partez à la visite des coulisses et profitez de rencontres privilégiées avec les artistes, pour des échanges riches entre les visiteurs et l’équipe des Théâtres.

Une belle opportunité de partager autour des spectacles passés… et de ceux à venir.

Théâtre de Gascogne – Le Péglé Rue du commandant Pardaillan, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 03 72 16 https://theatredegascogne.fr/ https://www.facebook.com/theatredegascogne?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://theatredegascogne.fr »}] Né en 2016 de la mutualisation de la politique culturelle de la ville de Mont-de-Marsan et de son agglomération, le théâtre de Gascogne affirme une identité forte et ouverte qui s’inspire de son territoire pour mieux le faire rayonner.

En s’affirmant comme « un théâtre appartenant à tous et ouvert au public le plus large », d’après les mots de Jean Vilar, le théâtre de Gascogne cherche, à travers ses actions artistiques et culturelles, à tisser des liens entre les artistes, les populations et le territoire. Deux parkings gratuits sont disponibles. Arrêt de bus à proximité. Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (rampes, ascenseurs, toilettes adaptées), et des places sont réservées aux personnes en fauteuil.

