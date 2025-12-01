Visite du Père Noël à Beuzec-Conq Concarneau
Visite du Père Noël à Beuzec-Conq Concarneau samedi 13 décembre 2025.
Visite du Père Noël à Beuzec-Conq
Beuzec-Conq Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Pêche à la ligne, manège, séance maquillage. Petite restauration sur place. Arrivée du Père Noël en traîneau.
Organisé par le comité des fêtes de Beuzec-Conq. .
Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
