Visite du Père Noël à Beuzec-Conq Concarneau

Visite du Père Noël à Beuzec-Conq

Beuzec-Conq Concarneau Finistère

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Pêche à la ligne, manège, séance maquillage. Petite restauration sur place. Arrivée du Père Noël en traîneau.

Organisé par le comité des fêtes de Beuzec-Conq. .

Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

