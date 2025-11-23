VISITE DU PÈRE NOËL À LA STATION DU MOURTIS Boutx

Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25

2025-12-25

Le père Noël viendra vous rendre visite accompagné de ses chiens de traîneau.
Chocolat chaud et biscuits de Noël seront offerts.   .

STATION DU MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

English :

Santa Claus will come to visit you, accompanied by his sled dogs.

German :

Der Weihnachtsmann wird Sie in Begleitung seiner Schlittenhunde besuchen.

Italiano :

Babbo Natale vi farà visita accompagnato dai suoi cani da slitta.

Espanol :

Papá Noel te visitará acompañado de sus perros de trineo.

