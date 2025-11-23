VISITE DU PÈRE NOËL À LA STATION DU MOURTIS Boutx
VISITE DU PÈRE NOËL À LA STATION DU MOURTIS Boutx jeudi 25 décembre 2025.
VISITE DU PÈRE NOËL À LA STATION DU MOURTIS
STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Le père Noël viendra vous rendre visite accompagné de ses chiens de traîneau.
Chocolat chaud et biscuits de Noël seront offerts. .
STATION DU MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
English :
Santa Claus will come to visit you, accompanied by his sled dogs.
German :
Der Weihnachtsmann wird Sie in Begleitung seiner Schlittenhunde besuchen.
Italiano :
Babbo Natale vi farà visita accompagnato dai suoi cani da slitta.
Espanol :
Papá Noel te visitará acompañado de sus perros de trineo.
L’événement VISITE DU PÈRE NOËL À LA STATION DU MOURTIS Boutx a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE