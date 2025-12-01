Visite du Père Noël à l’Immerhof

Allée du Caporal Rabu Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’Immerhof accueille un invité par comme les autres…

Le Père Noël sera de passage dans l’ouvrage A10 Immerhof, lieu fort en histoire et mémoire. C’est l’occasion de faire des photos magiques dans un cadre authentique.Tout public

0 .

Allée du Caporal Rabu Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est letiburce@orange.fr

English :

The Immerhof welcomes a special guest…

Santa Claus will be visiting the A10 Immerhof, a place steeped in history and memory. It’s an opportunity to take magical photos in an authentic setting.

L’événement Visite du Père Noël à l’Immerhof Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS