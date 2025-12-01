Visite du Père Noël En centre-ville Bagnères-de-Bigorre
Visite du Père Noël En centre-ville Bagnères-de-Bigorre samedi 20 décembre 2025.
Visite du Père Noël
En centre-ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Visite du Père Noël dans les boutiques du centre ville.
En centre-ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Santa visits the stores in the town center.
