Visite du Père Noël En centre-ville Bagnères-de-Bigorre

Visite du Père Noël

En centre-ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Visite du Père Noël dans les boutiques du centre ville.

.

En centre-ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Santa visits the stores in the town center.

L’événement Visite du Père Noël Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65