Visite du Père Noël Cabourg

Visite du Père Noël

Jardins du Casino Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Avec un peu d’avance, le Père Noël vous rend visite à Cabourg, venez assister à sa descente depuis le toit du Grand Hôtel !

Avec ses joyeux lutins, l’homme au manteau rouge descendra depuis le toit de l’illustre Grand Hôtel de Cabourg pour la première fois de nuit et rejoindre petits et grands autour d’animations, de gourmandises et autres surprises proposées par l’association ACTIF ! .

Jardins du Casino Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Visite du Père Noël

With a little advance notice, Santa Claus pays you a visit in Cabourg. Come and watch him descend from the roof of the Grand Hôtel!

German : Visite du Père Noël

Mit etwas Vorsprung besucht Sie der Weihnachtsmann in Cabourg. Seien Sie dabei, wenn er vom Dach des Grand Hôtel herabsteigt!

Italiano :

Con un po’ di anticipo, Babbo Natale viene a trovarvi a Cabourg. Venite a vederlo scendere dal tetto del Grand Hôtel!

Espanol :

Con un poco de antelación, Papá Noel viene a visitarle a Cabourg. ¡Venga a verle descender desde el tejado del Grand Hôtel!

