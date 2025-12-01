Visite du Père Noël Coutances

Visite du Père Noël Coutances samedi 13 décembre 2025.

Visite du Père Noël

Place Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Visite du Père Noël place Saint-Nicolas à Coutances.
Samedi 13, samedi 20, dimanche 21, mercredi 24 décembre · 14h–18h.   .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 55 

English : Visite du Père Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du Père Noël Coutances a été mis à jour le 2025-11-19 par Coutances Tourisme