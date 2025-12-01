Visite du Père Noël Coutances
Visite du Père Noël Coutances samedi 13 décembre 2025.
Visite du Père Noël
Place Saint-Nicolas Coutances Manche
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Visite du Père Noël place Saint-Nicolas à Coutances.
Samedi 13, samedi 20, dimanche 21, mercredi 24 décembre · 14h–18h. .
Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 55
