Visite du Père Noël Crépy-en-Valois
Visite du Père Noël Crépy-en-Valois lundi 22 décembre 2025.
Visite du Père Noël
Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Aujourd’hui, le Père Noël est parmi nous ! ✨
Venez rencontrer le Père Noël, déposer votre lettre au Père Noël et repartez avec un petit chocolat gourmand
Une belle occasion de vivre la magie de Noël en famille ! ❤️
️Lundi 22 décembre
Centre Aquatique du Valois
Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Today, Santa Claus is with us!
Come and meet Santa, drop off your letter to Santa and leave with a little gourmet chocolate
A great opportunity to experience the magic of Christmas with your family!??
monday, December 22
? Valois Aquatic Center
L’événement Visite du Père Noël Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois