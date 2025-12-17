Visite du Père Noël Crépy-en-Valois

Visite du Père Noël

Aujourd’hui, le Père Noël est parmi nous ! ✨

Venez rencontrer le Père Noël, déposer votre lettre au Père Noël et repartez avec un petit chocolat gourmand

Une belle occasion de vivre la magie de Noël en famille ! ❤️

️Lundi 22 décembre

Centre Aquatique du Valois

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Today, Santa Claus is with us!

Come and meet Santa, drop off your letter to Santa and leave with a little gourmet chocolate

A great opportunity to experience the magic of Christmas with your family!??

monday, December 22

? Valois Aquatic Center

