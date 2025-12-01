visite du Père Noël et distribution de bonbons au village des lutins Bagnères-de-Bigorre

visite du Père Noël et distribution de bonbons au village des lutins Bagnères-de-Bigorre mardi 23 décembre 2025.

visite du Père Noël et distribution de bonbons

au village des lutins BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Visite du Père Noël.
  .

au village des lutins BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

English :

Visit from Santa Claus.

L’événement visite du Père Noël et distribution de bonbons Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65